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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

وفاة محمد حسن خلفية ترفع أسهم كتابه في قائمة «الأعلى مبيعا»

الخميس 23/يناير/2020 - 08:41 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
أحمد فوده - عبدالله هشام
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خبر محزن استقبله الوسط الثقافي، الخميس، خاصة المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب وهو رحيل الكاتب الشاب محمد حسن خليفة إثر أزمة قلبية تعرض لها صباح اليوم داخل المعرض خلال مشاركته بكتابه الجديد "إعلان عن قلب وحيد" الصادر عن دار الكنزي للنشر.

«الدستور» قام بجولة تفقدية داخل جناح دار النشر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51، حيث تحدثنا مع القائمين على الدار وكيف استقبلوا الخبر المحزن وحجم مبيعات الكتاب وتأثير خبر وفاة صاحبه عليه على القرّاء وزوّار المهرجان الدولي.

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب


يقول «م.س» أحد الموظفين بالجناح: استقبلنا خبر وفاة محمد بحزن وألم شديدين، خاصة عقب التأكد من صحته، وبالنسبة لكتابه فهو من الكتب المميزة لدينا في الجناح ويحقق مبيعات جيدة، والمفاجأة أنه عقب إعلان رحيله عبر مواقع التواصل، أصبح الكتاب الأكثر مبيعًا في غضون ساعات قليلة: «فيه زوّار بييجوا المعرض ويسألوا عن المرحوم وكتابه بالاسم، وهو أمر قد يتبقى من ذكري جميلة للكاتب الشاب».

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضاً لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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