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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمساعدة لبنان حال التزام حكومته بالإصلاحات

الخميس 23/يناير/2020 - 05:47 م
السفير رالف طراف
السفير رالف طراف
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أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، لدى لبنان السفير رالف طراف، استعداد أوروبا لتقديم المساعدة إلى لبنان إذا التزمت حكومته الجديدة بتنفيذ الإصلاحات والنأي بالنفس والابتعاد عن أزمات منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، عقب لقاء عقده اليوم، مع رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور حسان دياب.

وقال السفير طراف، إن الحكومة اللبنانية الجديدة ينبغي عليها التركيز على الملفات الاقتصادية لمعالجة الأزمة الراهنة والمضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات جذرية.

من جانبها، ذكرت سفيرة سويسرا لدى لبنان مونيكا شموتز كيرجوز، أن لبنان في مسيس الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات واسعة، وهو الأمر الذي يتطلع إليه اللبنانيون، مضيفة: "الوضع في لبنان يحتاج إلى إجراءات عاجلة، ولم يعد بالإمكان تجاهل مطالب الأعداد الكبيرة من اللبنانيين، إذا كانوا من الذين يشاركون في الاحتجاجات أو أولئك الذين يتطلعون إلى تغيير عميق وهادئ".

وأشارت السفيرة السويسرية عقب لقائها رئيس الحكومة اللبنانية، إلى أن بلادها مهتمة باستقرار لبنان، وأن يكون هناك الحوار والتعاون بين صانعي القرار والمجتمع باعتبار أن هذا الأمر هو الحل لمختلف المسائل ويجنب البلاد العنف.

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