10 فوائد لممارسة رياضة اليوجا

تعتبر «اليوجا» من أهم الممارسات الرياضية التى تساعد فى تنشيط عضلات الجسد، كما أنها لها دور كبير فى تنشيط الدورة الدموية للإنسان، ومن ثم الوقاية من بعض الأمراض الناتجة عن خمول الجسد.وتحتفل الفنانة ريم أحمد، بعيد ميلادها ومن المعروف عنها أنها تهتم بصحتها وتمارس رياضة اليوجا ومدربة زومبا أيضًا، لذا في تلك السطور نوضح لكِ فوائد اليوجا.- تساعد اليوجا في تنشيط عضلة القلب والمساعدة على إنقاص الوزن.- تساعد على تحسين وضعية الجسم وإطالة العضلات، وتقوية الذراعين والتخفيف من آلالام الظهر.- تعمل اليوجا على التخفيف من التوتر، والعمل على التحكم بشكل سليم في معدل ضربات القلب.- تعمل على التنفس بعمق وهدوء وزيادة قدرة الرئة على التنفس.- تزيد من الشعور بالسعادة حيث أظهرت الدراسات الحديثة أن ممارسة اليوجا بشكل منتظم تساعد على زيادة معدل الهرمون المسؤول عن السعادة.- تساعد على التأمل وارتفاع مستويات السيروتونين وهو الهرمون المسؤول عن السعادة.- ومن أهم فوائد اليوجا للجسم أنها تعمل على إعطائك طاقة كبيرة، لذا في حالة شعورك باستهلاك الطاقة عليكي تجديدها والشعور بالانتعاش من جديد.- تعمل رياضة اليوجا أيضًا على تحسين حالة الجسم داخليًا فهي تعمل على تنشيط الأجهزة الداخلية والتخلص من السموم.- تعمل على شد الجسم وتمنع الترهل مع الوقت في ممارسة الرياضة.- وأثبتت دراسات حديثة أن اليوجا تساعد على الوقاية من الزهايمر.واحتفلت ريم بحفل زفافها في يناير 2018، برقصها الجنوني مع عريسها الفنان طه خليفة، وسط حماس الحضور، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وقتها لانتشار الفيديوهات.وحضر حفل زفاف ريم أحمد عدد من الشخصيات المعروفة ومنهم الإعلامية شريهان أبو الحسن وأمل رزق وسناء الشافعي وأحمد عبد العزيز وغيرهم.