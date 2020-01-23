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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«أمهات مصر»: امتحان كيمياء «أولى ثانوى» صعب وغير مباشر

الخميس 23/يناير/2020 - 03:06 م
عبير أحمد، مؤسسة
عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، عن صعوبة امتحان مادة الكيمياء لطلاب الصف الأول الثانوي، في نظام الثانوية الجديد بجميع المحافظات.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الطلاب وأولياء الأمور أكدوا من خلال صفحة اتحاد أمهات مصر عبر "فيسبوك"، صعوبة أسئلة الامتحان، وأنها غير مباشرة، مضيفين: "رغم الإجابة والتدريب على جميع نماذج كتاب المعاصر ومراجعات الدروس، إلا أننا لم نشاهد مثل هذه الأسئلة ".

وأوضحت عبير، أن الطلاب وأولياء الأمور اشتكوا أيضًا من طول أسئلة الامتحان وضيق الوقت، قائلة إن الامتحان أعلى من مستوى الطالب المتميز.

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