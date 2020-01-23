«أمهات مصر»: امتحان كيمياء «أولى ثانوى» صعب وغير مباشر

أعلنت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، عن صعوبة امتحان مادة الكيمياء لطلاب الصف الأول الثانوي، في نظام الثانوية الجديد بجميع المحافظات.وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الطلاب وأولياء الأمور أكدوا من خلال صفحة اتحاد أمهات مصر عبر "فيسبوك"، صعوبة أسئلة الامتحان، وأنها غير مباشرة، مضيفين: "رغم الإجابة والتدريب على جميع نماذج كتاب المعاصر ومراجعات الدروس، إلا أننا لم نشاهد مثل هذه الأسئلة ".وأوضحت عبير، أن الطلاب وأولياء الأمور اشتكوا أيضًا من طول أسئلة الامتحان وضيق الوقت، قائلة إن الامتحان أعلى من مستوى الطالب المتميز.