طقس الجمعة.. شديد البرودة وتوقعات بسقوط أمطار
الخميس 23/يناير/2020 - 01:34 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى، مع تساقط أمطار على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.
ويسود بالوجه البحري طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية يكون الطقس مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، مع اضطراب الملاحة البحرية.
أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيسود طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، واضطراب الملاحة البحرية.
ويسود على شمال الصعيد طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا، والرياح معتدلة، بينما على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
القاهرة 11 18
شبين الكوم 09 17
طنطا 08 17
دمنهور 11 17
الإسكندرية 13 16
بلطيم 11 16
مطروح 12 16
السلوم 10 15
سيوة 08 17
بورسعيد 11 16
دمياط 11 16
الزقازيق 10 17
الإسماعيلية 10 18
السويس 10 18
العريش 09 15
رفح 09 15
رأس سدر 08 18
نخل 02 16
نويبع 11 19
طابا 10 18
كاترين 01 09
الطور 10 15
شرم الشيخ 13 21
الغردقة 12 20
مرسى علم 11 20
الفيوم 08 18
بنى سويف 08 17
المنيا 07 17
أسيوط 06 18
سوهاج 06 19
قنا 08 18
الأقصر 08 19
أسوان 09 20
أبوسمبل 09 19
الوادى الجديد 06 19
شلاتين 14 21
أبورماد 14 21
حلايب 14 19
ويسود بالوجه البحري طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية يكون الطقس مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، مع اضطراب الملاحة البحرية.
أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيسود طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، واضطراب الملاحة البحرية.
ويسود على شمال الصعيد طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا، والرياح معتدلة، بينما على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
القاهرة 11 18
شبين الكوم 09 17
طنطا 08 17
دمنهور 11 17
الإسكندرية 13 16
بلطيم 11 16
مطروح 12 16
السلوم 10 15
سيوة 08 17
بورسعيد 11 16
دمياط 11 16
الزقازيق 10 17
الإسماعيلية 10 18
السويس 10 18
العريش 09 15
رفح 09 15
رأس سدر 08 18
نخل 02 16
نويبع 11 19
طابا 10 18
كاترين 01 09
الطور 10 15
شرم الشيخ 13 21
الغردقة 12 20
مرسى علم 11 20
الفيوم 08 18
بنى سويف 08 17
المنيا 07 17
أسيوط 06 18
سوهاج 06 19
قنا 08 18
الأقصر 08 19
أسوان 09 20
أبوسمبل 09 19
الوادى الجديد 06 19
شلاتين 14 21
أبورماد 14 21
حلايب 14 19