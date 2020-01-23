طقس الجمعة.. شديد البرودة وتوقعات بسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى، مع تساقط أمطار على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.ويسود بالوجه البحري طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية يكون الطقس مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، مع اضطراب الملاحة البحرية.أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيسود طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، واضطراب الملاحة البحرية.ويسود على شمال الصعيد طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا، والرياح معتدلة، بينما على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:القاهرة 11 18شبين الكوم 09 17طنطا 08 17دمنهور 11 17الإسكندرية 13 16بلطيم 11 16مطروح 12 16السلوم 10 15سيوة 08 17بورسعيد 11 16دمياط 11 16الزقازيق 10 17الإسماعيلية 10 18السويس 10 18العريش 09 15رفح 09 15رأس سدر 08 18نخل 02 16نويبع 11 19طابا 10 18كاترين 01 09الطور 10 15شرم الشيخ 13 21الغردقة 12 20مرسى علم 11 20الفيوم 08 18بنى سويف 08 17المنيا 07 17أسيوط 06 18سوهاج 06 19قنا 08 18الأقصر 08 19أسوان 09 20أبوسمبل 09 19الوادى الجديد 06 19شلاتين 14 21أبورماد 14 21حلايب 14 19