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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ورود وهدايا بميناء الإسكندرية فى عيد الشرطة الـ68

الخميس 23/يناير/2020 - 12:33 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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شارك الربان طارق شاهين، وقيادات وعاملون ميناء الإسكندرية، رجال الشرطة بالميناء في الاحتفالات بعيدهم الثامن والستين، حيث بدأت مظاهر الاحتفالات صباح الخميس، وتواجد على الأبواب وفي الشوارع ضباط وأفراد الشرطة بقيادة اللواء عزت عبدالقادر، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري.

حيث وزعت إدارة الإعلام والعلاقات بالشرطة الورود والهدايا على العاملين والمتعاملين مع الميناء ابتهاجًا واحتفالًا بهذه المناسبة، هذا وتجولت قوات شرطة الميناء بالشوارع والساحات وعلى البوابات بمينائي الإسكندرية والدخيلة وشاركها الاحتفال كل المترددين على الميناء.

وتوجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية بالتحية لقيادات وضباط وأفراد شرطة الميناء وأرسل لهم برقية تهنئة جاء فيها: "خالص التهاني المقرونة بأطيب التمنيات لكم جميعا في هذه المناسبة التاريخية التي ترمز بصدق إلى أسمى معاني التفاني في أداء الواجب الوطني، رعى الله مصر وشعبها العظيم وأيدها دائمًا بنصره لتظل راياتها مرفوعة أمد الدهر، وكل عام وأنتم بخير".
ورود وهدايا بميناء الإسكندرية فى عيد الشرطة الـ68
ورود وهدايا بميناء الإسكندرية فى عيد الشرطة الـ68
ورود وهدايا بميناء الإسكندرية فى عيد الشرطة الـ68
ورود وهدايا بميناء الإسكندرية فى عيد الشرطة الـ68
ورود وهدايا بميناء الإسكندرية فى عيد الشرطة الـ68
ورود وهدايا بميناء الإسكندرية فى عيد الشرطة الـ68
ورود وهدايا بميناء الإسكندرية فى عيد الشرطة الـ68
ورود وهدايا بميناء الإسكندرية فى عيد الشرطة الـ68
ورود وهدايا بميناء الإسكندرية فى عيد الشرطة الـ68
ورود وهدايا بميناء الإسكندرية فى عيد الشرطة الـ68
ورود وهدايا بميناء الإسكندرية فى عيد الشرطة الـ68
ورود وهدايا بميناء الإسكندرية فى عيد الشرطة الـ68
ورود وهدايا بميناء الإسكندرية فى عيد الشرطة الـ68
ورود وهدايا بميناء الإسكندرية فى عيد الشرطة الـ68

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