هيئة «تمويل العلوم» تطلق نداءات جديدة للمشروعات البحثية

نظمت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ندوة تعريفية ضمن برنامج التعاون الدولي المصري- الإسباني، بحضور العالم المصري الدكتور مجدي يعقوب، في المركز القومي للبحوث.شهد الندوة، لفيف من العاملين بمجتمع البحث العلمي من أعضاء هيئة البحوث بمختلف الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات والمؤسسات البحثية في مصر، بالإضافة إلى القنصل العام لدولة إسبانيا ممثلًا عن السفارة الإسبانية وعدد من المسئولين بمركز تطوير التكنولوجيا والصناعة (CDTI) الشريك الممول عن الجانب الإسباني.وأشار الدكتور عماد الدين محمود حجازي، الرئيس التنفيذي للهيئة، في تصريح اليوم، إلى أن الندوة التعريفية تعني بحضور ومشاركة أعضاء هيئة البحوث من مختلف الجامعات والهيئات والمراكز البحثية بمصر والجهات الصناعية الداعمة للمجال الصناعي، لا سيما أن هذه البرامج لها أثر إيجابي على دعم وربط البحث العلمي بالصناعة وتشجيع الباحثين المصريين على تحقيق التطبيق الصناعي لأبحاثهم ومخرجاتهم البحثية الناتجة عن مشروعات الشراكة التي تتبناها الهيئة.كما أكد، أن مشاركة الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب في فعاليات الندوة، تعطي ثقلًا لأهمية النداءات التي تطرحها الهيئة، وهو ما يبرز مدى اهتمام الباحثين المصريين المتميزين في التعرف والتقدم للحصول على التمويل المالي الذي تقدمه الهيئة لدعم المشروعات البحثية في كل المجالات.وأوضح أن هذه تعد الدورة الرابعة لطرح النداء، وذلك بعد النجاح في تمويل عدة مشروعات خلال الدورات الثلاث السابقة، حيث إن مثل تلك النداءات الخاصة بالمشروعات المرتبطة بشريك صناعي، تمثل الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها فكرة الاقتصاد المبني على المعرفة من خلال التطبيق التكنولوجي والصناعي لمخرجات الأبحاث العلمية للباحثين بمصر ومدى ارتباطها بحاجة المجال الصناعي لدعم البحث العلمي من أجل المزيد من التطوير والابتكار لحل المشكلات الصناعية أو للابتكار في هذا المجال.يذكر أن مركز التميز العلمي بمركز القلب بأسوان، والذي يُشرف عليه الدكتور مجدي يعقوب، أنشئ بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.