رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

هيئة «تمويل العلوم» تطلق نداءات جديدة للمشروعات البحثية

الخميس 23/يناير/2020 - 12:22 م
الدكتور مجدي يعقوب
الدكتور مجدي يعقوب
ا ش ا
طباعة
نظمت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ندوة تعريفية ضمن برنامج التعاون الدولي المصري- الإسباني، بحضور العالم المصري الدكتور مجدي يعقوب، في المركز القومي للبحوث.

شهد الندوة، لفيف من العاملين بمجتمع البحث العلمي من أعضاء هيئة البحوث بمختلف الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات والمؤسسات البحثية في مصر، بالإضافة إلى القنصل العام لدولة إسبانيا ممثلًا عن السفارة الإسبانية وعدد من المسئولين بمركز تطوير التكنولوجيا والصناعة (CDTI) الشريك الممول عن الجانب الإسباني.

وأشار الدكتور عماد الدين محمود حجازي، الرئيس التنفيذي للهيئة، في تصريح اليوم، إلى أن الندوة التعريفية تعني بحضور ومشاركة أعضاء هيئة البحوث من مختلف الجامعات والهيئات والمراكز البحثية بمصر والجهات الصناعية الداعمة للمجال الصناعي، لا سيما أن هذه البرامج لها أثر إيجابي على دعم وربط البحث العلمي بالصناعة وتشجيع الباحثين المصريين على تحقيق التطبيق الصناعي لأبحاثهم ومخرجاتهم البحثية الناتجة عن مشروعات الشراكة التي تتبناها الهيئة.

كما أكد، أن مشاركة الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب في فعاليات الندوة، تعطي ثقلًا لأهمية النداءات التي تطرحها الهيئة، وهو ما يبرز مدى اهتمام الباحثين المصريين المتميزين في التعرف والتقدم للحصول على التمويل المالي الذي تقدمه الهيئة لدعم المشروعات البحثية في كل المجالات.

وأوضح أن هذه تعد الدورة الرابعة لطرح النداء، وذلك بعد النجاح في تمويل عدة مشروعات خلال الدورات الثلاث السابقة، حيث إن مثل تلك النداءات الخاصة بالمشروعات المرتبطة بشريك صناعي، تمثل الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها فكرة الاقتصاد المبني على المعرفة من خلال التطبيق التكنولوجي والصناعي لمخرجات الأبحاث العلمية للباحثين بمصر ومدى ارتباطها بحاجة المجال الصناعي لدعم البحث العلمي من أجل المزيد من التطوير والابتكار لحل المشكلات الصناعية أو للابتكار في هذا المجال.

يذكر أن مركز التميز العلمي بمركز القلب بأسوان، والذي يُشرف عليه الدكتور مجدي يعقوب، أنشئ بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"عبد الغفار" يستعرض تقريرًا عن ندوة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

"تعليم البرلمان" يستعرض تقريرًا بشأن قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم

النواب يوافق مبدئيًا على إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

بعد الموافقة عليها.. كل ما تريد معرفته عن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

ليس له علاج.. 7 معلومات عن مرض يوسف فوزي

منذ حوالي 21 ساعة

«زى الفل».. بوسى شلبى تكشف حقيقة إصابة يسرا بسرطان الدم

منذ حوالي 19 ساعة

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

الصور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

الأكثر قراءة

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى

أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد عودته رئيسًا شرفيًا للأهلى

المرض القاتل.. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا الجديد

إنفوجراف

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

«العالمي للقاحات»: لا يمكن تطوير لقاح مضاد لـ «كورونا» قبل عام

عمل الأطباء يدفعهم نحو المرض العقلى والانتحار

«الدواء الأمريكية» توافق على أول علاج لمرض الغدة الدرقية

باحثون يطورون أداة لتحديد الشباب مُحتمل الاكتئاب

منوعات

إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

5 عوامل تشير إلى اعتمادك الكامل على شريك حياتك

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

افتتاح عرضى «صبايا مخدة الكحل» و«حب رايح جاى».. اليوم

انطلاق ورشة «التسويق الإلكترونى للفنون اليدوية» ببيت السنارى

الليلة.. حفل الفنانة مروة ناجى بقصر المانسترلى