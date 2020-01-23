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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«مودة» تشارك بعروض مسرحية فى معرض الكتاب

الخميس 23/يناير/2020 - 11:47 ص
جريدة الدستور
ولاء جمال
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صرحت راندا فارس، مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودّة» بوزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ المشروع سيشارك بعروض مسرحية في فعاليات الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضافت فارس، وفق بيان، اليوم الخميس، أن العروض التي سيقدمها ١٥ فنانًا من وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون ستأتي في إطار درامي كوميدي لنقل مجموعة من الرسائل المهمة الخاصة بأُسس اختيار شريك الحياة، والجوانب الاجتماعية والشرعية، وسُبُل إدارة الموارد الاقتصادية للأسرة، بالإضافة إلى أهمية التواصُل الإيجابي بين الأزواج وآليات التربية الإيجابية للأبناء.

كما يتضمن العمل جزءًا خاصًا عن الصحة الإنجابية، من حيث أهمية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، والمُباعدة بين الولادات ومن المقرر أن يقام أول العروض يوم الأحد الموافق 2 فبراير.

الافتتاح

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

ضيف الشرف

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

900 دار

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.


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