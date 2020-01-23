خصومات 30% في جناح «الأعلى للثقافة» بمعرض الكتاب

قال الدكتور هشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تفقد جناح المجلس أمس، واطلع على العناوين الموجودة بالجناح، والذى يقدمها المجلس بخصومات تصل إلى 30 % للقراء.ولفت إلى أن الإصدارات تضم مجموعة كبيرة من الكتب الخاصة بالشأن الإفريقى، طبقا لشعار المعرض "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع"، كما يتضمن الجناح مجموعة كبيرة من الكتب المهمة والمتميزة، التى تهم جميع القراء، ويشهد الجناح خلال مشاركته إقبالا كبيرا كل عام على تلك الإصدارات.وأوضح الدكتور هشام عزمى، أن الجناح يضم العديد من العناوين منها على سبيل المثال "الثقافات الشعبية في إفريقيا (جزآن)، مختار فنان ثورة 1919، الحوكمة والتنمية المستدامة نحو عالم أفضل، دور الموالى الفرس فى ازدهار الحضارة الإسلامية خلال العصرين الأموى والعباسى، النازية فى الأدب العبرى الحديث، وقضايا الشعر والشعراء فى أربعين عامًا، كما يعرض المجلس أيضًا عددًا من أجزاء موسوعة الفتوحات المكية (من 1: 9).ويشارك المجلس الأعلى للثقافة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أمس، وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، ويقام المعرض تحت عنوان "مصر إفريقيا- ثقافة التنوع" وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف شرفها، أن المعرض سوف يستقبل جمهوره بداية من الغد فى الساعة العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء.