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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

«الدواء الأمريكية» توافق على أول علاج لمرض الغدة الدرقية

الخميس 23/يناير/2020 - 08:11 ص
دارة الغذاء والدواء
دارة الغذاء والدواء الأمريكية
ا ش ا
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وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، على أول دواء لعلاج أمراض الغدة الدرقية، وهى حالة نادرة دث فيها التهاب للعضلات والأنسجة الدهنية الموجودة وراء العين، مما يستبب فى دفع العينين للأمام وانتفاخهما للخارج.

وتمت الموافقة على دواء "تبيزا"، بناءً على نتائج دراستين شارك فيهما 170 مريضًا يعانون من مرض عين الغدة الدرقية النشط، والذين تم اختيارهم بصورة عشوائية لتلقي "تبيزا" ودواء وهمي آخر..

ومن بين المرضى الذين تم إعطاؤهم دواء "تبيزا"، أظهر 71 % في الدراسة الأولى و83 % في الدراسة الثانية انخفاضًا أكبر من مليمترين في بروز العين مقارنة بنسبة 20 في المائة، و10 % من الأشخاص الذين تلقوا العلاج الوهمي، على الترتيب.

وقالت ويلي تشامبرز، نائبة مدير قسم منتجات زراعة وجراحة العيون في مركز الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية: "تمثل موافقة اليوم علامة فارقة هامة لعلاج أمراض الغدة الدرقية"، مشيرة إلى أنه لا يوجد حاليًا سوى خيارات علاجية محدودة للغاية لهذا المرض الذي يُحتمل أن يكون منهكًا.

وأضافت "أن هذا العلاج له القدرة على تغيير مجرى المرض، وقد يقي المرضى من إجراء جراحات جراحية متعددة، وذلك من خلال توفير خيار بديل غير جراحي للعلاج".

ويرتبط المرض بالانتفاخ الخارجي للعين، وقد تكون له مجموعة متنوعة من الأعراض مثل ألم العين أو الرؤية المزدوجة أو الحساسية للضوء أو صعوبة إغلاق العين.

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