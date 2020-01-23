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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

الخميس 23/يناير/2020 - 02:37 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسلام جمال
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تعد الشواطئ الملاذ الأجمل للتنزه، حيث الماء والهواء النقي الغني باليود المفيد للرئة والبشرة، بالإضافة إلى الاسترخاء، والتمتع بالأشعة.

ولكن ليست كل الشواطئ بهذه السمات، فوفقًا لما ذكره موقع «noteabley»، فقد صنفت عدد من الشواطئ حول العالم بأخطر الشواطئ، والتي يحذر الذهاب إليها.

1- «جزيرة جانسباي» بجنوب أفريقيا
يعرف الشاطئ أيضًا باسم «Great White Shark Capital»، وعلى الرغم من أنه يحتوي على موجات رائعة للتنزه، إلا أنه يحتوي على عدد كبير من أسماك القرش المتجولة.


2- «بولسا تشيكا الدولة بيتش» بكاليفورنيا
أثناء الاستحمام الشمسي على شاطئ «Bolsa Chica State Beach»، قد تجد نفسك برفقة الأفعى، حيث يعتبر أكثر الشواطئ التي تضم الثعابين والأفاعي.


3- «فيرجينيا بيتش» بفرجينيا
وفقًا لمدونة مراجعة السفر، في عام 2014، كان شاطئ فيرجينيا هو الشاطئ التاسع الأكثر خطورة في العالم، وذلك بسبب الثعالب البرية.


4- «الجزيرة الشمالية» بجزر أندامان
على الجانب الآخر من خليج البنغال في المحيط الهندي تقع جزيرة استوائية جميلة مع شاطئ رملي أبيض، فهي موطن لواحدة من أخطر القبائل في العالم، وهي قبيلة «Sentinelese»، والتي تعرف من آكلى لحوم البشر.


5- «كيلوا» بهاواي
يعتبر من الشواطئ الأكثر خطورة فى العالم؛ بسبب تواجد الحمم البركانية، والتي تنتشر بكثرة على طول الشاطئ.


6- «شاطئ شنتشن» بالصين
عندما نفكر في الشواطئ الخطرة نفكر في التيارات الضخمة أو الحيوانات التي تأكل البشر، أو المخلوقات اللاذعة، ومع ذلك، فإن هذا الشاطئ يقدم شيئًا مختلفًا الا وهو الزحام الشديد الأمر الذى يؤدي إلى الكثير من حوادث الخطف بالنسبة للإطفال.


7- «برايا دو نورتي» في البرتغال
يعتبر من أكثر الشواطئ التي تكتظ بالأمواج الهائلة والضخمة، الأمر الذي يجعله من أكثر الأماكن خطورة.


8- «الإقليم الشمالي» بأستراليا
هناك قول مأثور في أستراليا بأنه إذا تحرك شيء ما، افترض أنه يمكن أن يقتلك، فعندما تغوص في المياه هناك، فإنك تخاطر بأن تتعرض لدغة من أحد أخطر أنواع قنديل البحر، حيث يحتوي قنديل البحر المربع على مخالب يبلغ طولها مترين والتي تعد موطنًا لآلاف اللدغة السامة.


9- «شاطئ تشوباتي» بمومباي
عندما تفكر في الشاطئ فإنك تميل إلى التفكير في كلمة «جميلة»، لكن هذا الشاطئ بعيد عن ذلك، لكونه أكثر الشواطئ تلوثًا في العالم.


10- «خليج موركامب» بالمملكة المتحدة
يعتبر من الأماكن الخطرة في المملكة المتحدة؛ بسبب الرمال المتحركة التي قد تصادفها.

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