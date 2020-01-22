ميركل تبحث مع ولي عهد أبو ظبي تطبيق نتائج مؤتمر برلين

بحث محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، نتائج مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية الذي عقد الأحد الماضي في ألمانيا وشاركت فيه الإمارات.وأوضح محمد بن زايد في بيان عبر صفحته على موقع "تويتر" أنه تلقى اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل.وأشار ولي ولي عهد أبو ظبي إلى أنه ناقش خلال الاتصال تعزيز العلاقات الثنائية ونتائج "مؤتمر برلين حول ليبيا " وأهمية إيجاد حلول سلمية تخدم تطلعات الشعب الليبي إلى الأمن والاستقرار.واستضافت ألمانيا مؤتمر برلين بشأن ليبيا الأحد الماضي وصدر عنه بيان ختامي يطالب الدول بعدم التدخل في الشان الليبي وعدم خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا ومنع دعم الجماعات الإرهابية.