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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل تتصل بالرئيس التونسى لاحتواء أزمة مؤتمر برلين

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:16 م
ميركل
ميركل
محمد عمر
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تلقى الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعربت فيه عن تفهمها عدم استجابة تونس للدعوة التي وجهت إليها لحضور مؤتمر برلين، وعن أسفها لوصول هذه الدعوة بصفة متأخرة.

وأكدت ميركل لقيس سعيد أن تونس ستتم دعوتها في الاجتماع القادم الذي سيُعقد على مستوى وزراء الخارجية، وفي كل المبادرات المتعلقة بالملف الليبي، وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية نشرته، مساء اليوم.

من جانبه شدّد سعيد على أن تونس كان يفترض أن تكون في مقدمة الدول التي تتم دعوتها لحضور هذا المؤتمر، نظرًا لكونها من أكثر الدول تأثرًا بالأزمة الليبية لا سيما على المستويين الأمني والاقتصادي.

وذكّر الرئيس التونسي بالعلاقات الوطيدة باستمرار بين تونس وألمانيا، مؤكدًا الحرص على المحافظة على العلاقات التاريخية المتميزة مع ألمانيا وعلى مزيد دعمها، وهو ما أكدته أيضًا المستشارة الألمانية.

وجددت ميركل دعوتها لرئيس تونس لزيارة ألمانيا فى أقرب الآجال، ورحّب قيس سعيد بهذه الدعوة موجهًا للمستشارة الألمانية الدعوة أيضًا للقيام بزيارة إلى تونس.

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