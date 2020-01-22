ألحان السنباطي والموجي وفوزي الدينية بمسرح الجمهورية غدا

تقدم فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات حفلا في الثامنة مساء غد الخميس 23 يناير علي مسرح الجمهورية، ويتضمن برنامج الحفل تقديم أعمال متنوعة من الأناشيد والابتهالات الدينية.ويعرض بالحفل أعمال لكبار الملحنين منها صلو يا أهل الكمال لـ الشيخ محمد عبد الله، قف بالخشوع لـ محمد فوزي، يا ساكن أرضك - عليك سلام الله لـ محمد الكحلاوي، يا رسول الله لـ سيد إسماعيل، ألفين صلاه لـ عبد العظيم عبد الحق، إله الكون لـ رياض السنباطي.بالإضافة إلى صلاة الله علي المختار لـ الشيخ سيد موسي، لا إله إلا الله - أسماء الله الحسني لـ سيد مكاوي، برضاك يا خالقي لـ زكريا احمد، الرضا والنور لـ محمد الموجى، صلاة الله سلام الله من التراث الصوفي، النبي ذاك الإمام لـ محمد ثروت، وأداء إبراهيم فاروق، وأحمد نافع، ووائل سراج، وولاء رميح، وبلال مختار، وأحمد حسن، وأحمد بكر، ومحمد نشأت، ومحمد صادق، وإيهاب ندا.يشار إلى أن ترتيل القرآن الكريم بدأ منذ فجر الإسلام، وكان الآذان هو بداية الالحان الدينية الإسلامية، وجاءت "طلع البدرعلينا" كأول أنشودة احتفاءً بوصول النبي الى المدينة، واستمرت الأناشيد الدينية في التاريخ العربي وتنوعت باختلاف الطابع الخاص بالبلاد.