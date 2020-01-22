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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء لبنان: أهدافنا تحتاج للعمل الكثير والكلام القليل

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:59 م
حسن دياب
حسن دياب
مروة عنبر
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دعا رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب، حكومته للعمل ليل نهار من أجل تحقيق أهدافها وطموحاتها، والتي يجب أن تكون استثنائية بأداء وزرائها، كونها فريق عمل واحدًا يعمل كثيرًا ويتكلم قليلًا.

وأعرب دياب، خلال الجلسة الأولى للحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن تقوم حكومته بتقديم صورة مختلفة عن العمل الحكومي، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الديمقراطية، لافتًا إلى أن الحكومة هي حكومة إنقاذ وطني وليست حكومة فريق أو جهة، مطالبًا حكومته بالعمل بتواضع مع الناس، مشددًا على أن الوزير ليس في مرتبة متقدمة عن الناس.

وتابع دياب: "أشعر بأن المرحلة لا تحتمل ترف التهاني وهناك تحديات هائلة تنتظرنا، وعلى الرغم من أن جلسة اليوم تحمل صفة بروتوكولية، إلا أنني أرغب أن تكون صافرة انطلاق، آمال اللبنانيين تتآكل ومن حقهم أن يصرخوا ويطالبوا بوقف المسار الانحداري، وعلينا التخفيف من وطأة الكارثة وعناوين المشاكل واضحة".

من جهته، قال الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني محمود عدنان مكية، إن لجنة صوغ البيان الوزاري ستعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة المقبل، وفقا لموقع النشرة اللبناني، مهنئا رئيس الوزراء حسن دياب والوزراء والوزيرات بتولي المناصب، مؤكدا في الوقت ذاته همية المرحلة الحالية لمضاعفة الجهود.

وأكد مكية، أن تشكيل لجنة صوغ البيان الوزاري برئاسة دياب وعضوية نائبة رئيس الحكومة ووزراء المالية والخارجية والإعلام والشباب والرياضة والصناعة والاتصالات والشئون الاجتماعية.

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