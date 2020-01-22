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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جلسة لنواب المعارضة بفنزويلا في الهواء الطلق (فيديو)

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:03 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "euronews"، مقطع فيديو يرصد النواب الفنزويليين المعارضين، وقد وجدوا أنفسهم مجبرين على عقد جلسة تشريعية في الهواء الطلق في إحدى الساحات العامة في كاراكاس، دون حضور النواب الداعمين للحكومة، ما أدى إلى شغور صفوف كاملة من الكراسي التي صفت أمام منصة تحت الأشجار.

وأجبر النواب على هذه الخطوة بعد أن منعت قوات الأمن الفنزويلية ومجموعات مسلحة من السكان، للأسبوع الثالث على التوالي، نواب البرلمان من دخول الجمعية الوطنية، آخر المؤسسات الوطنية الخاضعة لسيطرة المعارضة، والتي تمثل مركزًا لصراع القوى في هذا البلد الذي أنهكته الأزمات.

وخلال الجلسة في الهواء الطلق دعا خوان بابلو غوانيبا، النائب الأول لزعيم الجمعية الوطنية، مؤيدي المعارضة للتظاهر برفقة المشرّعين لاستعادة مبنى الجمعية الوطنية الأسبوع القادم، وأضاف عن الجلسة"ليعلم العالم أن الجمعية الوطنية هنا وأن الأغلبية في جلسة هنا".

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