انتهاء موجة هبوط البورصة.. والسوق يستعيد عافيته بالمستهل

استردت أسهم ومؤشرات البورصة جزءًا من خسائرها السوقية لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات شراء استباقية على أسهم منتقاة نتيجة التراجعات التي ألمت بأغلبية أسهم السوق منذ بداية الأسبوع الجاري ووصول الأسعار لمستويات مغرية للشراء.وربح المؤشر الرئيسي للبورصة (إي جي إكس 30» نحو 24 نقطة، بما نسبته 0.18% ليصل الى مستوى 13663 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي (إي جي إكس 70» بنسبة 0.22% بما يعادل 1.16 نقطة ليصل إلى مستوى 528.8 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 25 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 5.33 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 776 صفقة شراء وبيع.