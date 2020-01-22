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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى مقتل طالب بالمقطم

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:55 ص
كاميرات مراقبة
كاميرات مراقبة
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أمرت النيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، لكشف ملابسات مقتل طالب على يد3 متهمين؛ بسبب اعتراضه على تعاطي أحدهم للمواد المخدرة أسفل منزله بالقطامية.

البداية كانت بنشوب مشادة بين «عمرو.ج»، 19 سنة، والمجنى عليه «محمد سيد» 20 سنة طالب بالمعهد العالي للعلوم؛ بسبب اعتراض المجنى عليه على تناول المتهم المخدرات أسفل منزله بمنطقة القطامية، وعلى أثر تلك المشادة استدعى المتهم شقيقه الأصغر «يوسف.ج» 17 سنة، والأب «جمال.ا »، وتوجهوا بالقرب من منزل المجنى عليه، وقاموا باستيقافه ونشبت بينهم مشاجرة أمام العيادة الشاملة بمحطة النصر، أدت لمقتل الطالب إثر طعنة نافذة بالساق اليمني.

وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بقيادة رئيس المباحث محمد الألفي، ومعاوني المباحث مصطفى عامر، وأحمد عبد الله، وتم توجه فريق البحث إلى مكان الواقعة، كما تم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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