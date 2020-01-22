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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز 3 أشخاص حاولوا خطف صاحب شركة بالقاهرة على ذمة التحقيقات

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:31 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قررت نيابة مدينة نصر، حجز 3 أشخاص على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بمحاولة اختطاف أحد الأشخاص بالقاهرة لإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

يذكر أنه أثناء مرور قوة تابعة للإدارة العامة لمباحث القاهرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لملاحظة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم "سلاح ناري "طبنجة" - 10 طلقات- كاتم صوت - جراب طبنجة- 2 سلاح أبيض "مطواة"- كمية من الأفيزات البلاستيكية- 3 دفاتر إيصالات أمانة- بصامة".

بمواجهتهم اعترفوا بشروعهم في اختطاف صاحب إحدى الشركات، كائنة بدائرة القسم، من الشركة محل عمله، وأقر أحد المتهمين بأنه نظرًا لسابقة تعرفه على صاحب الشركة لرغبته فى تلقى دورات تدريبية فى مجال عمل الشركة ملكه، وتسليمه مبلغ مالي 80 ألف جنيه، على سبيل الشراكة نظير أرباح شهرية؛ إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي مما آثار حفيظته، فخطط لاختطافه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة كرهًا عنه باستخدام الأدوات المضبوطة، وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه إلا أنه تم ضبطهم

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