انطلاق ووصول 140 رحلة جوية دولية بمطار القاهرة.. اليوم

يشهد مبنى الركاب رقم 2 بميناء القاهرة الجوي، المخصص لرحلات شركات الطيران العربية والأفريقية والأوروبية، طوال اليوم الأربعاء، انطلاق ووصول 140 رحلة جوية دولية من وإلى مختلف المدن والعواصم العالمية، لنقل مما يقرب من 15 ألف راكبًا من مختلف الجنسيات، تزامنًا مع خطط وزارة الطيران المدني لزيادة تنشيط حركة السياحة الداخلية.ويشهد مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، خلال الآونة الأخيرة كثافة في الحركة الركابية والجوية الوافدة من مختلف دول العالم، خاصة مع حلول الفصل الشتوي وحرص آلاف الوفود الأجنبية لقضاء تلك الفترة بالمدن السياحية المصرية نظرًا لطبيعة الطقس المعتدل، ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة والاستمتاع بالشواطئ الساحلية المميزة.وكان الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، قد وجه بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات وتذليل العقبات أمام الركاب، لسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول بسهولة ويسر، وخاصة خلال أوقات الذروة في ظل انتعاش الحركة السياحية الوافدة إلى المطارات المصرية، مؤكدًا أن إرضاء المسافرين وتقديم أفضل الخدمات على قمة أولوياتنا للوصول إلى أعلى درجات التميز في الأداء والخروج بالصورة المشرفة التي تليق بالمطارات المصرية.