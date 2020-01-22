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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كيف تعرف أن طفلك يفكر فى الانتحار؟.. 3 علامات احذر منها

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:29 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
أحلام عبدالرحمن
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وجدت فتاة أن شقيقتها البالغة من العمر 9 سنوات، تبحث على جوجل عن "كيف تنتحر بسهولة؟"، وعندما سألتها عن السبب قالت إنها تشعر بالذنب نتيجة "الخناقات" بين والديها، رغم أنها لم تفعل شيئًا، وعندما أخبرت الفتاة والديها وطلبت منهما ألا يتشاجرا أمام الصغيرة، كررا الموضوع وكانا يتعصبان عليها ويضربوها أيضًا.

وقال الدكتور طه محمد، استشاري الطب النفسي، إن الأطفال يمكن أن ينتحروا فعلًا، وأصغر طفلة مسجلة انتحرت كان عمرها 6 سنوات في أمريكا، بسبب شجار مع والدتها، عندما عاقبتها والدتها بالحبس، قامت الطفلة بشنق نفسها.

وتابع: "في الصين 4 أخوات انتحروا أصغرهم 5 سنوات، لأن الأب والأم تشاجرا وتركا البيت، وتركا الأطفال ومعهم الكريدت كارد".

وكشف استشاري الطب النفسي، الأعراض التي تظهر على الطفل الذي يفكر في الانتحار، قائلًا: "إذا كان يتحدث عن الموت، أو انسحب للعزلة، أو يشاهد صور فيها دم".

وللتأكد إن كان لديه أفكار انتحارية، نصح الاخصائيون، بسؤاله مباشرة: "هل خطر ببالك فكرة التخلص من حياتك؟"، مؤكدًا أن السؤال لن يحفز الفكرة لديه إن كانت غير موجودة، وأنه يمكن سؤال الطفل من سن 6 سنوات.

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