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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

الطاروطي: ما قدمه «المنشاوي» في عمره القصير لم يحققه أحد في 100 عام

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:42 م
عبد الفتاح الطاروطي
عبد الفتاح الطاروطي
أحمد عبد العزيز
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قال عبد الفتاح الطاروطي، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، إن ما قدمه محمد صديق المنشاوي في عمره القصير لا يستطيع أحد تقديمه في 100 عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الله سبحانه وتعالى أعطى "المنشاوي" بركة العمر، لاستطاعته تسجيل القرآن الكريم مرتلا ومجودا في عمر قصير، فالبرغم من أنه توفي وعمره 49 عاما، إلا أنه قدم ما لم يقدمه غيره في 100 سنة.

ولفت "الطاروطي"، إلى أن أداء "المنشاوي" تميز بالروحانية والخشوع، فكان يقرأ الجمل لتعطي المعاني بشكل صحيح وواضح، وكان يوصل مراد ربنا من القرآن، موضحًا أن أعظم فترة في إذاعة القران فيها حشد وتآلف كانت أثناء ختمة المنشاوي المرتلة.

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