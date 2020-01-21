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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

خلافات حول قانونية إجراء انتخابات المكتب التنفيذي بـ«الوفد»

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:36 م
الوفد
الوفد
إسلام نصير
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أفاد مصدر وفدي، بوجود خلافات بين أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد حول إجراء انتخابات المكتب التنفيذي للحزب كل عام علي عكس ما جري العمل عليه في العهود السابقة داخل بيت الأمة بإجراء انتخابات المكتب التنفيذي كل ٤ سنوات.

وأكد المصدر في تصريح لـ"الدستور"، أن رئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبو شقة اقترح إجراء انتخابات المكتب التنفيذي للحزب كل عام بعد تقييم ما أنجزه الحزب خلال الفترة الماضية، على الرغم من اعتراض بعض أعضاء الهيئة العليا مبررين موقفهم بالمخالفة للائحة الحزب.

وقال الدكتور عبد السند يمامة، عضو الهيئة العليا بالوفد، إن إجراء انتخابات المكتب التنفيذي للحزب المزمع انعقادها في مطلع فبراير المقبل هو أمر استحدثه المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب ولم يعترض عليه أحد من أعضاء الهيئة العليا خلال عرضه في الاجتماعات الأخيرة.

وأضاف يمامة في تصريح لـ"الدستور" أن ما جرى العمل به طوال العهود السابقة داخل «بيت الأمة» هو إجراء انتخابات المكتب التنفيذي للحزب طوال مدة انتخاب الهيئة العليا وتصل إلى 4 سنوات، لافتًا إلى أنه لا يوجد نصًا في اللائحة الداخلية للحزب يحدد مدة انتخاب المكتب التنفيذي.

وأوضح يمامة، أن إجراء انتخابات المكتب التنفيذي لا يخالف اللائحة، لكنه يستوجب استحداث نص يحدد مدة انتخاب المكتب التنفيذي باللائحة الداخلية بسبب مخالفة ما جرى العمل به طوال العهود السابقة منعًا لحدوث أي خلافات داخلية بالحزب.

وترشح 22 عضوًا بالهيئة العليا حتي الأن على مناصب المكتب التتفيذي للحزب من بينهم المرشحين على منصب نواب رئيس الحزب هم "حسين منصور وعبد العزيز النحاس ومحمد عبده وخالد قنديل وهانى سرى الدين وعمرو أبو اليزيد وسليمان وهدان، بينما ترشح فقط على منصب السكرتير العام للحزب فؤاد بدراوى، ومن المرجح فوزه بمنصب السكرتير العام بالتزكية".

أما المرشحون على منصب سكرتير مساعد الحزب، فهم كل من طارق تهامى وكاظم فاضل ومحمد فؤاد وعباس حزين وأنور بهادر وعصام الصباحى، كما ترشح على منصب أمين الصندوق فيصل الجمال، وترشح على منصب أمين الصندوق المساعد جمال شحاتة، كما أن 7 أعضاء ترشحوا كأعضاء للمكتب التنفيذي ليتم اختيار 4 منهم فقط بالانتخابات، وهم محمد الزاهد وصفوت عبد الحميد وأحمد جاويش ومحمد حلمي سويلم وعيد هيكل وحاتم رسلان.

وتجرى انتخابات المكتب التنفيذي على منصب السكرتير العام للحزب، و5 من نواب رئيس الحزب، و6 من سكرتارية وأمين صندوق، وأمين صندوق مساعد، و4 أعضاء للمكتب من الهيئة العليا، حسب اللائحة المنظمة للعمل داخل الحزب.

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