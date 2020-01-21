الباز يكشف فضيحة فبركة الجزيرة لواقعة الأسلحة القطرية في ليبيا

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تفاصيل تزوير قناة الجزيرة القطرية، لواقعة ضبط أسلحة قادمة من قطر بدارفور كانت متوجهة إلى حكومة الوفاق في ليبيا.وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الجزيرة نشرت خبرا بعنوان "وصول أولى شحنات منحة طبية قطرية إلى السودان"، موضحا أنه في نفس التوقيت الذي أعلنت فيه الجزيرة هذا الخبر، نشرت الصحف السودانية والإعلام السوداني، خبرا عن ضبط شحنة أسلحة قطرية بدارفور متوجهة إلى حكومة الوفاق في ليبيا.واستكمل أن المواطنين السودانيين فضحوا أكاذيب الجزيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشروا هذه الواقعة على نطاق واسع.