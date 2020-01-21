رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جامعة الدول: تشكيل لجنتين لمتابعة قررات برلين فبراير المقبل

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:35 م
أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط
طباعة
أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تشكيل لجنتين لمتابعة مقررات مؤتمر"برلين" الذى عقد أول أمس فى ألمانيا.

أشار أبو الغيط، خلال استضافته في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدى البلد، إلى أن وظيفة اللجنتين هى الإشراف على وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية واللجنة الأخرى لمتابعة العملية السياسية وذلك فبراير المقبل.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الاتحاد الأوربى ينوي إرسال لقوات حفظ لإسلام داخل ليبيا مؤكدًا مطالبة روسيا والصين بأن يتم ذلك من خلال مجلس الأمن؛ حتى لا يتم تغليب مصلحة طرف على طرف داخل ليبيا ويكون الهدف هو وقف إطلاق النار.

أضاف أن الرئيس الروسي، فلادمير بوتين أشار إلى أن ضربات حلف الناتو هى السبب فيما يحدث داخل ليبيا لكونها قامت بضرب قوات القذافي، ثم خرجت تاركة الشعب الليبي بين أنياب الإرهاب والأطراف المتقاتلة.

وقال أبو الغيط إنه يفهم الموقف الروسي وأن الروس تعلموا الدرس جيدًا، وأنهم منذ 2014 استخدموا حق الفيتو لمنع العديد من القرارات بعد سوريا.

وطمأن أبوالغيط جميع الخائفين من أن يكون الأوروبيون يريدون احتلال ليبيا قائلًا إن إصرار الروس على أن تكون القوات الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة هو ما يمنع ذلك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميسي قد يغيب عن مباراة برشلونة

"أبوالغيط" و"سلامة" يناقشان دور الجامعة العربية فى الأزمة الليبية

أبو الغيط يبحث مع غسان سلامة بنيويورك مستجدات الأوضاع في ليبيا

بوتين وكونتي يبحثان تسوية الأزمة الليبية

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين

الباز يكشف سبب إلقاء صورة مرسي في «زبالة لندن»

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي بعد نقله الى المستشفى

منذ ساعتين

تفاصيل ضبط مسئول الإسكان بحي دارالسلام لتلقيه رشوة

منذ حوالي 9 ساعات

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

الصور

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

الأكثر قراءة

تفاصيل ضبط مسئول الإسكان بحي دارالسلام لتلقيه رشوة

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

«عملية في القلب».. تفاصيل الأزمة الصحية لخالد النبوي

إنفوجراف

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

مصر تستحوذ على 25% من اتفاقيات الشركات الناشئة (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

الصحة

اكتشاف خلايا مناعية تقضي على السرطان

دراسة صادمة تكشف سبب الإصابة بالنوبة القلبية

بدائل التدخين تؤدي للوفاة

اكتشاف يبشر بالقضاء على معظم أنواع السرطان

منوعات

دراسة تكشف التأثير السلبي لاستهلاك اللحوم على البيئة

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

5 أطعمة تحميك من أمراض الشيخوخة والتقدم في العمر

خطوات اتباع نظام صحي سليم

مقالات الرأي
ماجد حبته
مرتزق بريطانى.. أهان بريطانيا
لينا مظلوم
عند الامتحان.. الجيوش تُكرم والميليشيات تُهان
د.مينا بديع عبدالملك
سحابة من المفاهيم الخاطئة تخترق الكنيسة القبطية!!
ثروت الخرباوي
الإخوان جماعة الدماء والخيانة
المزيد

الثقافة

أسماء الفائزين بجائزة الفنون في مسابقة فاروق حسني

فاروق حسني: لم أتدخل في تحكيم جائزة الفنون لعام 2020

إيناس عبدالدايم: ما زلنا نجني ثمار إنجازات فاروق حسني في الثقافة

انطلاق احتفالية مؤسسة فاروق حسني للإعلان عن الفائز بجائزة الفنون