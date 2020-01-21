جامعة الدول: تشكيل لجنتين لمتابعة قررات برلين فبراير المقبل

أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تشكيل لجنتين لمتابعة مقررات مؤتمر"برلين" الذى عقد أول أمس فى ألمانيا.أشار أبو الغيط، خلال استضافته في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدى البلد، إلى أن وظيفة اللجنتين هى الإشراف على وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية واللجنة الأخرى لمتابعة العملية السياسية وذلك فبراير المقبل.وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الاتحاد الأوربى ينوي إرسال لقوات حفظ لإسلام داخل ليبيا مؤكدًا مطالبة روسيا والصين بأن يتم ذلك من خلال مجلس الأمن؛ حتى لا يتم تغليب مصلحة طرف على طرف داخل ليبيا ويكون الهدف هو وقف إطلاق النار.أضاف أن الرئيس الروسي، فلادمير بوتين أشار إلى أن ضربات حلف الناتو هى السبب فيما يحدث داخل ليبيا لكونها قامت بضرب قوات القذافي، ثم خرجت تاركة الشعب الليبي بين أنياب الإرهاب والأطراف المتقاتلة.وقال أبو الغيط إنه يفهم الموقف الروسي وأن الروس تعلموا الدرس جيدًا، وأنهم منذ 2014 استخدموا حق الفيتو لمنع العديد من القرارات بعد سوريا.وطمأن أبوالغيط جميع الخائفين من أن يكون الأوروبيون يريدون احتلال ليبيا قائلًا إن إصرار الروس على أن تكون القوات الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة هو ما يمنع ذلك.