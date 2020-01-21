حماس: نثق فى مصر.. ولا نقبل بديًلا عنها لحل القضايا الفلسطينية

أكد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن حركته لا تقبل بديلًا عن مصر لإدارة القضايا المتعلقة بالساحة الفلسطينية، موضحًا أنهم يثقون في القاهرة، حسبما نشرت وكالة «سما» الفلسطينية.وأضاف، خلال لقاءات صحفية، أن الحركة تتفق مع مصر فى العديد من الملفات والسياسات، وأن العلاقات الثنائية بين الحركة والقاهرة قائمة على أسس جيدة.وأشار الحية إلى أن تفاهمات التهدئة مع الاحتلال ما زالت قائمة عبر الوسطاء، وأن شروط حركات المقاومة الفلسطينية واضحة، قائلًا إنه لا يوجد أي طرف تحدث عن عرض بهدنة طويلة الأمد مع تل أبيب.وكان طاهر النونو، المستشار الإعلامي لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية والقيادي بالحركة، قد أكد، في وقت سابق، أن العلاقات مع مصر مهمة، ومستقرة، وإن القاهرة لها دور مركزي في القضية الفلسطينية، نافيًا وجود أي توتر مع مصر بشأن الزيارات التي أجراها هنية.