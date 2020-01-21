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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أول تعليق لوزير التنمية المحلية عن تحصيل رسوم النظافة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:03 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
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قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن رسوم فاتورة الكهرباء ما زالت قيد المناقشة مع مجلس الوزراء، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء مستمرة فى تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء لحين وضع آلية جديدة للتحصيل سواء من خلال شركة خاصة أو المحليات بعد تدريب العاملين.

وأشار الوزير، في تصريحات خاصة، إلى أن تحصيل رسوم النظافة جار دراسته على مدار 6 شهور مقبلة لتحديد الجهة التى تحصل أو الإبقاء على تحصيل وزارة الكهرباء.

وأشار إلى أنه ستتم مراعاة البعد الاجتماعى فى قيمة رسوم النظافة حيث تتراوح من لـ30 جنيهًا، فالمناطق البسيطة والقرى لن تعامل معاملة المناطق الراقية فى قيمة الرسوم، لافتًا إلى أن تحصيل رسوم النظافة هام جدًا من أجل خدمة أفضل للمواطن.

وأشار إلى أنه تم رفع 14 مليون طن مخلفات خلال الفترة الماضية من حصيلة تراكمات تاريخية للقمامة تصل لـ28 مليون طن.

وأكد على استمرار حملات التوعية بمنظومة النظافة وجارٍ التعامل بحزم مع رؤساء الأحياء وشركات النظافة، مطالبًا المواطن بالحفاظ على البيئة ونظافة المكان مشددًا على أهمية تلافي السلبيات لدى بعض المواطنين تجاه البيئة مؤكدًا أنه من المؤسف تحول بعض المصارف إلى مقلب قمامة.

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