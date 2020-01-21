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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الجزائرى يستقبل وزير الخارجية الفرنسى

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:58 م
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
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استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب بيان للرئاسة الجزائرية.

وكان وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، قد أجرى في وقت سابق اليوم، محادثات مع لودريان، تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل ووسائل تعزيزها، كما تطرقا إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا ومالي.

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