أداء اليوجا بشكل خاطئ يهدد بمضاعفات خطيرة

ينصح العديد من الأطباء والخبراء على مستوى العالم بممارسة اليوجا لما لها من تاثير على الصحة الجسدية، كما تعمل على زيادة قوة العضلات وتشكيلها، فإن اليوجا لها تأثير إيجابي على الصحة العقلية أيضًا.ومع ذلك، يجب أن يكون المرء حذرًا أثناء ممارسة اليوجا، لأن الممارسات الخاطئة يمكن أن يتسبب بمشاكل صحية أو إصابات خطيرة.فيما يلي الإصابات الأربعة الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تنجم عن الممارسات الخاطئة لليوجا:１- آلام الظهر:تعتبر مشكلة آلام الظهر شائعة جدًا لدى المبتدئين، أو بين الأشخاص الذين يبالغون في ممارسة اليوجا. ويمكن أن يتسبب قضاء وقت طويل في وضعية معينة إلى مشاكل خطيرة في الظهر.２- التواء الكاحل:تشكل ممارسة بعض وضعيات اليوجا ضغطًا كبيرًا على عضلات الكاحل، مما يزيد من فرص الإصابة بالتواء الكاحل. لذا يجب الحذر من هذه الوضعيات، فإذا كنت تعاني من مشكلة في الركبة أو إصابة في الكاحل فمن الأفضل تجنب وضعيات اليوجا المعقدة.３- تصلب الرقبة:يمكن أن تكون اليوجا خطيرة على الرقبة إذا مورست بشكل خاطئ، وقد تؤدي الوضعيات الخاطئة إلى إيذاء الرقبة وتصلبها الذي يحتاج وقتًا طويلًا للشفاء.４- شد العضلات:شد العضلات مشكلة شائعة، خاصة بين المبتدئين. حتى لو كنت تقوم بتمرين بسيط، يمكن أن تتوتر عضلاتك إذا كانت غير مرنة بدرجة كافية، أو عند الإفراط في التمرين. لذا ينصح بالبدء بوضعيات بسيطة لفترات قصيرة، وزيادة الوقت بشكل تدريجي حتى تصبح العضلات مرنة.