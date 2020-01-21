64 % من الأتراك يؤيدون العودة للنظام البرلمانى

أكدت ميرال أكشنار، المعارضة التركية ورئيسة حزب الخير، إن 64% من الأتراك يؤيدون العودة إلى النظام البرلماني مرة أخرى.وتابعت أن الشعب التركي يريد العودة مرة أخرى إلى النظام البرلماني مع دستور مدني جديد، وفقًا لما نشره موقع "أحوال" التركي.وأضافت أن السياسة في أنقرة قد تحولت إلى مناقشات بين السياسيين منذ أن طبقت الحكومة نظامًا جديدًا زاد صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2018.وقالت: "لا يوجد شيء أسهل من مصارعة الديوك في القمة، لكن شعبنا لديه العديد من المشكلات".وأشارت إلى أنه لا توجد قناة سياسية للناس للتعبير عن آرائهم حول النظام الرئاسي الجديد، لكن استطلاعات الرأي تدخلت لقياس الرأي العام.وأوضحت أن تركيا تحتاج إلى مساحة للتنفس، وكنا نتمنى أن يكون النظام الرئاسي ناجحًا، لكنه لم يكن كذلك.وقالت إن البلاد تطالب أيضًا بالتحول إلى دستور مدني، بعد 40 عامًا من تقديم الحكومة العسكرية الدستور الحالي بعد انقلاب عام 1980.