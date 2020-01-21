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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حلمى بكر: برامج «مواهب الأطفال» محبطة وليست لها معايير

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:29 م
حلمي بكر
حلمي بكر
دعاء عبدالمقصود
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قال الملحن حلمي بكر، إن برامج اكتشاف المواهب للأطفال ليست لها معايير معينة في اختيار الفائز، أو من يستمر في البرنامج للمراحل النهائية، خاصة أن طبقات صوت الأطفال متغيرة، لأن المساحة الصوتية للأطفال لا تتحمل نوعية من الأغاني الصعبة التي يقدمونها في برامج المواهب.

وأضاف بكر، لـ«الدستور»، أن هذه البرامج غير مفيدة لهم بل تدمرهم أحيانا، خاصة أنهم يبنون آمالا كبيرة على الفوز، وعندما ترفضهم لجنة التحكيم أي طفل ينهار نفسيا، مشيرا إلى أن هذه البرامج مفيدة في تدريب الأطفال فقط، ولا بد أن تتحول هذه البرامج إلى تعليم الأطفال أصول الموسيقى والغناء، ولا تكون محبطة لهم بهذا الشكل، ولا بد لبرامج المواهب أن تتعلم كيف تتعامل مع الطفل وتجعله يغني.

وذكر أن الوساطة تتدخل أحيانا كثيرة في اختيار الفائزين، ولا تقدم هذه البرامج مواهب غنائية حقيقية، موضحا أن الأطفال المشاركين في برامج المواهب يقبلون على النجومية دون تعلم أساسيات الغناء، مشيرا إلى أن تأدية أغاني الأطفال هو الأفضل لهم.

واستنكر بكر، أداء لجان تحكيم برامج المواهب، قائلا: لا بد أن يجري التقييم شخص دارس لأشكال الموسيقى المتنوعة، خاصة أن هذه البرامج تحرق الأصوات وتحبطها، والهدف الأول منها هو الربح وتلميع لجان التحكيم.

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