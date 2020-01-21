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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اشتراك 3%.. تفاصيل اللائحة الطبية الجديدة للعاملين بـ«ماسبيرو»

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:21 ص
ماسبيرو
ماسبيرو
محمد جعفر
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أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام، قرارا بإلغاء لائحة الرعاية الطبية المعمول بها من عام 2000 والعمل بأخرى جديدة، تسري على العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين وأيضا بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى العاملين الذين تنتهي مدة خدمتهم ببلوغهم السن المقرر لترك الخدمة.

وحددت اللائحة الجديدة، قيمة الاشتراك بنسبة 3% من الأجر الشامل الذي يتقاضاه العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن يتم استقطاعها بمعرفة القطاع المالي المختص.

وأقرت اللائحة اشتراك قدره 1% للعاملين الذين انتهت خدمتهم من قبل العمل بهذه اللائحة ومستمرون في الاشتراك بنظام الرعاية الطبية، وأيضا العاملون الذين تنتهي خدمتهم ببلوغهم سن المعاش المقرر لترك الخدمة.

ونصت اللائحة على تشكيل لجنة للإشراف على الرعاية الطبية، برئاسة الأمين العام وعضوية أعضاء يتم اختيارهم من بين ذوي الخبرة وشاغلي الوظائف القيادية بالجيئة، وتختص هذه اللجنة بوضع القواعد والنظن الخاصة بتوفير الأدوية والحد الأدني لممخزون الاستراتيجي منها ةوةالموافقة على التعامل مع شركات الأدوية والمستشفيات، ووضع القواعد اوالأسعار الخاصة بالأطباء المتعاقد معهم.

ومنعت اللائحة الجمع بين نظام الرعاية الطبية ونظام التأمين الصحي، ويلغى الاشتراك في نظام الرعاية الطبية بقرار من السلطة المختصة إذا امتنع المشترك عن سداد اشتراكه لمدة عامين، وذلك بعد إخطاره مرتين من الإدارة المالية المختصة.

ونصت على أن يتم صرف الأدوية للمريض من صيدلية الرعاية الطبية وتتحمل الرعية 50% من قيمة الدواء بحد أقصى 500 جنيه شهريا بسعر البيع للجمهور، وما زاد عن ذلك يتحمله المريض المشترك بالنظام، كما تتحمل الرعاية كامل تكاليف الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
اشتراك 3%.. تفاصيل اللائحة الطبية الجديدة للعاملين بـ«ماسبيرو»
اشتراك 3%.. تفاصيل اللائحة الطبية الجديدة للعاملين بـ«ماسبيرو»
اشتراك 3%.. تفاصيل اللائحة الطبية الجديدة للعاملين بـ«ماسبيرو»
اشتراك 3%.. تفاصيل اللائحة الطبية الجديدة للعاملين بـ«ماسبيرو»
اشتراك 3%.. تفاصيل اللائحة الطبية الجديدة للعاملين بـ«ماسبيرو»
اشتراك 3%.. تفاصيل اللائحة الطبية الجديدة للعاملين بـ«ماسبيرو»
اشتراك 3%.. تفاصيل اللائحة الطبية الجديدة للعاملين بـ«ماسبيرو»
اشتراك 3%.. تفاصيل اللائحة الطبية الجديدة للعاملين بـ«ماسبيرو»
اشتراك 3%.. تفاصيل اللائحة الطبية الجديدة للعاملين بـ«ماسبيرو»
اشتراك 3%.. تفاصيل اللائحة الطبية الجديدة للعاملين بـ«ماسبيرو»
اشتراك 3%.. تفاصيل اللائحة الطبية الجديدة للعاملين بـ«ماسبيرو»
اشتراك 3%.. تفاصيل اللائحة الطبية الجديدة للعاملين بـ«ماسبيرو»
اشتراك 3%.. تفاصيل اللائحة الطبية الجديدة للعاملين بـ«ماسبيرو»
اشتراك 3%.. تفاصيل اللائحة الطبية الجديدة للعاملين بـ«ماسبيرو»
اشتراك 3%.. تفاصيل اللائحة الطبية الجديدة للعاملين بـ«ماسبيرو»
اشتراك 3%.. تفاصيل اللائحة الطبية الجديدة للعاملين بـ«ماسبيرو»

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