مصرع مواطنين انهار عليهما بئر صرف صحي في سوهاج

انتشلت قوات الحماية المدنية في سوهاج، اليوم الثلاثاء، جثتي شخصين لقيا مصرعهما داخل بئر للصرف الصحي في قرية الرياينة الحاجر.تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من اللواء وائل جمال، مساعد المدير لفرقة الشرق، يفيد بحدوث انهيار ببئر للصرف الصحي، داخل أحد المنازل بدائرة مركز شرطة ساقلته.وبالفحص تبيّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد كريم علام، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته، انهيار بئر لمياه صرف الصحي على 3 مواطنين داخل منزل بقرية الرياينة الحاجر في مركز ساقلته.وتبيّن من المعاينة الأولية والفحص، أنه أثناء قيام كل من «علاء خالد صابر- 19 سنة- عامل»، و«حسام أحمد صابر - 17 عامًا»، و«خالد صابر السيد- 45 سنة» بحفر بئر مياه صرف صحي بالمنزل، وأثناء عملية الحفر انهارت عليهم الأتربة، ما نتج عنه مصرع الأول والثاني، وإصابة الثالث بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتمَّ نقله إلى مستشفى ساقلته المركزي للعلاج.تمَّ استدعاء رجال قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية، وفرض كردون أمني في المنطقة، واستدعاء معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته للمساهمة في أعمال الحفر، واستخراج الجثتين.تمَّ تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثنين عقب انتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.