إطلاق تطبيق لتوفير «الرعاية والحضانات» بالمستشفيات الجامعية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إن الهدف الأساسي من المستشفيات الجامعية هو التعليم والتدريب والبحث العلمي، علاوة على دورهم في مشاركة وزارة الصحة في تقديم خدمة العلاج للمواطنين.وأضاف عبدالغفار عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "TeN"، أن إطلاق المرحلة الأولى من تطبيق الهواتف المحمولة للتنسيق بين المستشفيات الجامعية، وضعه 300 طبيب على هواتفهم للتواصل مع المتقدمين وتوجيههم لأقرب مستشفيات لهم.وأوضح الأمين العام للمستشفيات الجامعية، أن المرحلة الأولى تشمل أقسام الرعاية المركز وحضانات الأطفال وتوفير أكياس الدم، في حين أن المرحلة الثانية التي من المنتظر إطلاقها قريبًا ستشمل تحديد مواعيد الفحص والعمليات، مشددًا على خطة وزارة التعليم العالي لتطوير جميع المستشفيات الجامعية.