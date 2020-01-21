مصرع مزارع صعقا بالكهرباء فى سوهاج

لقي مزارع مصرعه، اليوم الثلاثاء، صعقًا بالكهرباء نتيجة ملامسته أحد الأسلاك المارة أعلى الأرض، في مركز أخميم بمحافظة سوهاج.كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة أخميم من المستشفى المركزي بوصول "علي. م"، 50 سنة، مزارع، جثة هامدة.بسؤال شقيقه "سيد. م"، 41 سنة، مزارع، قرر بأنه أثناء قيام شقيقه بري أرضه الزراعية سقط عليه أحد الأسلاك الكهربائية المارة أعلى الأرض مما نتج عنه صعقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.وجاء في تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.