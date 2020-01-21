عبدالرحمن مقلد يشارك فى معرض الكتاب بـ«عواء مصحح اللغة»

تحت عنوان «عواء مصحح اللغة»، صدر للشاعر عبدالرحمن مقلد، ديوانه الأحدث عن منشورات الربيع، ضمن إصداراتها الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020.ومما جاء في الديوان:من يدفعُ أثمانَ الأوقاتِ المهدرةِالمُثْلَى لمبادلةِ الحبِّحين تنادينا الرَغبةُلننالَ ثمارَ الشجرِ اللدنِونختالَ بأبهاءِ الفِردوسِ العَاريوحول ديوانه وبالتحديد عنوانه يقول «مقلد»: «نشأ هذا الموقف الصعب من عملي في مهنة الصحافة، من أن تكون في تعاملك مع اللغة شاعرًا وصحفيًا في آن واحد، وحين يناط بك مراجعة مواد صحافية، فتجد نفسك في تناقض صارخ؛ أنت الشاعر صاحب الموقف، سواء من اللغة والجمال، أو من حيث الانحياز الأخلاقي والإنساني، وفي الوقت نفسه تقتضي مهنتك (مصحح اللغة) أن تراجع هذه المواد فقط، سواء من حيث الصياغة أو المراجعة اللغوية. فكانت أمامي معضلة وداخلي غضب... عبرت عنه باستخدام كلمة "عواء" بكل ما تحمل من صخب وخروج وعنف وألم وقدرة على التعبير (هذا صوت الشاعر داخلي) وفي نفس الوقت ما عليَّ إلا ان أراجع هذه المواد الصحفية، وأخلصها من الأخطاء وأجملها، وأتركها كما هي دون تدخل، فما عليك سوى أن ترى القاتل يمضي أمامك والمقتول يئن، ترى المظالم والمذابح والمحارق البشرية والقتل على الهوية... في كثير من المرات أتمزق وأنا أراجع موادًا تمر عليك في دقائق عن مذبحة ارتكب في أى مكان في العالم أو تفجير أو قتل على الهوية أو حريق أو غرق بشر في البحر، يكونون بالنسبة لك مجرد خبر أو تقرير. ولكن ما عليك أيها المراجع إلا أن تنظف الثياب المتسخة، وتدع الأمور تمر ما أنت إلا شاهد على ما يحدث، هذا محور أساس عبرت في الديوان في عدد من القصائد، منها قصيدة "حديث مصحح اللغة إلى ابنته"، وقصيدة أخرى "عواء مصحح اللغة" التي تحمل اسم الكتاب».يشار إلى أن عبدالرحمن مقلد، شاعر حصل على جائزة الدولة التشجيعية 2018 عن ديوانه «مساكين يعملون في البحر»، وحصل على جائزة هيئة قصور الثقافة عن ديوانه «نشيد للحفاظ على البطء» 2011، وحصل على جائزة المركز الثقافي المصري بباريس، وحصل على جائزة المجلس الأعلى للثقافة.ونشرت نصوصه في عدد من الصحف والمجلات العربية، واختير ديوانه «مساكين يعملون في البحر» محل دراسة لطلاب الدراسات العليا بكلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 2019.