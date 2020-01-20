عبدالحليم قنديل يوضح أسباب فشل تشكيل حكومة فى لبنان.. (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن المشهد اللبناني الحالي تم التحذير منه منذ البداية، مشيرًا إلى أن الثورة اللبنانية كانت سلمية وكانت الأجمل من بين الثورات، لكنها طالبت بحلم عنيد، لن يتحقق في المنظور القريب.وأضاف «قنديل»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الثورة هدفت إلى تخليص لبنان من التشوه الخلقي، وهو لبنان الطائفي ونظام المحاصصة الموجودة في الدستور والقوانين والوجدان الجمعي.وأردف: «رغم ان لبنان يتمتع بحريات عامة، إلى أن هذه الحريات لم تمكنه للانتقال إلى نظام ديمقراطي بسبب العائق الطائفي».ولفت إلى أنه طرحت العديد من اهداف قصيرة المدى مثل إقالة الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة، الهدف الأول تحقق، لكن التاني لم يتحقق، لأن طبق الأحزاب راجحة الثقل وهي حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، لديهم 69 نائبة رشحهم حسان دياب، وهو خارج الطائفة السنية، لهذا خلق غضب طائفي في أوساط الطائفة السنية هذا بالإضافة إلى الغضب الوطني.وأوضح أنه مع طول المدى الزمني للثورة بدأ تدخلها عناصر غريبة - عناصر الشغب- فاختلط الحابل بالنابل.وأشار «قنديل» إلى أن هناك مشكلة في أصل تكوين لبنان، فلبنان مقتطع من سوريا، من 100 سنة، وتم الاتفاق على ميثاق المحاصصة وعقد اتفاق طائفي عدلت أوزانه على مر السنوات، لكنه استمر.