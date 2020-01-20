يوسف الحسيني: محمد علي فضح الإخوان لأنه لم يأخذ جزء من «الكيكة»

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن المقاول الهارب محمد علي، فضح الإخوان من خلال التسريبات التي نشرها والتي تكشف حجم الأموال التي يتلقونها للهجوم على الدولة المصرية، لأنه لم يأخذ جزء من "الكيكة".وأضاف الحسيني، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن محمد علي كان يتلقى توجيهات بأن يحشد للنزول إلى الشارع من خلال قنوات الإخوان، لكن لا يتبنى أفكار الإخوان.وأردف: "محمد علي كان عاوز الفلوس، لكن لما قالوا له أنت غلطان إنك اتكلمت على ترشح، مش من حقك تعمل ده، فقرر يفضحهم".ولفت إلى أن محمد علي تم صناعته وتوجيهه وتكليفه ثم حرقه، مردفًا: "هو عروس ماريونيت في يد تميم البرغوثي، وسامي كمال وهيثم أبو خليل".وأشار إلى أن سامي كمال لعب دور شديد الأهمية في العلاقة بين محمد علي وأي طرف آخر، فكان دائمًا الوسيط بين محمد علي وأي قناة، وكان أول من يعلق على منشورات محمد على وأول من يعمل لها شير أو ريتويت، لأنه المسؤول عن تسويق محمد علي.