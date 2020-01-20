الباز: أردوغان سيحول الأتراك إلى مشردين

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المهدي الحاراتي هو رجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، لافتا إلى أنه المسئول عن استقبال مرتزقة أردوغان القادمين من سوريا إلى ليبيا.وأضاف الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن أردوغان سيكون موته بطريقة بشعة جدا، ولن يمضي إلى مصيره بسلام، موضحًا أن أردوغان سيحول الأتراك بفعل سياساته إلى مشردين.وأكد الباز أن الدول التي تحاول خلق فتن ومشاكل سيأتي اليوم الذي تعاني فيه أيضًا من الفتن، لافتا إلى أن النظام التركي يقمع معارضيه ويتحدث عن الديمقراطية، وفي الوقت نفسه ينشر الإرهابيين في دولة عربية مثل ليبيا.