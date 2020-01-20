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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جابر المري: قطر لا يحكمها قانون أو دستور والنظام يقمع الشعب

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:35 م
تميم
تميم
أحمد عبد العزيز
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قال المعارض القطري جابر المري إن تعديلات قانون العقوبات في قطر أثارث غضب الشعب القطري حتى وصل لتريند 1 في الدولة على موقع "تويتر" و"فيسبوك".

أضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن القانون المُعدّل ينص على تطبيق عقوبة الحبس 5 سنوات، والغرامة 100 ألف جنيه، على أي مواطق يروج لأكاذيب أو يساعد في نشر الشائعات.

وتابع "على النظام القطري تطبيق تعديلات قانون العقوبات على مذيعي الجزيرة الذين يثيرون الشائعات والفتن وإثارة الرأي العام في الداخل والخارج"، لافتًا إلى أن قطر لا يحكمها قانون ولا دستور والنظام يعمل على قمع الشعب القطري.

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