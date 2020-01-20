أحمد موسى لـ إعلاميي الإخوان: «هاتولي راجل» (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى إن أمير قطر تميم بن حمد أصدر قانونًا للاستبداد وتكميم الأفواه.أضاف موسى، خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "قانون تميم يستهدف قطع الألسنة وقصف الأقلام، بحيث لا توجد حرية تعبير، والقانون القطري إهانة كبيرة للمليون و300 ألف المتواجدين بقطر".وتابع "عايزالعاملين في قناة الجزيرة يطلعوا تاني بفيديو يتحدثوا عن تكميم الأفواه وحقوق الإنسان"، مؤكدًا أن قانون تميم بن حمد يخالف الدستور بشكل صريح، فتميم ينتهك الدستور ولا يوجد أحد يستطيع محاسبته.ووجّه رسالة للإخواني أحمد منصور تحداه فيها قائلًا: "أتحداك لو لديك درجة من الرجولة أن تكتب تويتة لإدانة قانون تكميم الأفواه الذي أصدره تميم بن حمد، وأتحدى جميع العاملين بالقنوات الإرهابية على الهواء لو فيكم راجل يقدر يدين القانون، هاتوا راجل واحد ينتقده".