يوسف الحسيني: تركيا تلعب مع قطر لعبة شديدة القذارة

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على التسريبات الصوتية التي فضحت تلقي الإعلام الإخواني أموالًا تصل إلى نصف مليار دولار، قائلًا: "أتصور أن من يدفع هذه الأموال هو القصر الحاكم في قطر".وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن تركيا تلعب مع قطر لعبة شديدة القذارة، حيث تستنزف أموالها، وتتعامل معها باعتبارها محفظة أموال، وهم الغطاء السياسي والعسكري.وأردف: "الأتراك هم من يقومون بنقل الإرهابيين من منطقة لمنطقة، والقطريين هم من يدفعون".ونشر المقاول محمد على نص مكالمة بينه وبين الإخواني الهارب ياسر العمدة على "واتساب" تحدث خلالها ياسر عن الملايين التى صرفتها الجماعة للعناصر المعارضة للنظام المصري من أجل إسقاط مصر.