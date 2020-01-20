عملاق الغاز الروسي تعلن الإفراج عن أصولها في الخارج

قال عملاق الغاز الروسي جازبروم، اليوم الإثنين، إن تجميد بعض أصوله في الخارج بطلب من شركة نافتوجاز الأوكرانية المملوكة للدولة تم رفعه.وأضاف أن تلك الأصول موجودة في إنجلترا وويلز وهولندا ولوكسمبورج.وقالت جازبروم الشهر الماضي: إنها دفعت لأوكرانيا 2.9 مليار دولار؛ لتسوية نزاع قانوني في إطار اتفاق أوسع للغاز.وفي المقابل من المنتظر أن توقًع أوكرانيا تسوية قانونية وتسحب كل مطالباتها القائمة.