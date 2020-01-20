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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:09 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تركيا تقوم باحتلال جديد في الصومال، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في تصريح اليوم، أن الصومال دعت تركيا للتنقيب عن النفط في مياهها الإقليمية.

وعرض الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، فيديو لطلبة صوماليين صغار، وهم يتم تلقينهم أن الصومال ولاية عثمانية ويرددون النشيد التركي في الصومال.

وبث الديهي تسريبًا صوتيًا لمسئول قطري يؤكد أن التفجيرات التي حدثت في الصومال بتمويل قطري وتنفيذ تركي.

وعقب الديهي: "ما تقوم به تركيا فرد أذرع في المنطقة، فهي تحتل جزء من قبرص وسوريا والعراق وقطر، وذهاب "أردوغان" للتنقيب عن النفط في الصومال بعد سنوات من إقامته قاعدة بها رغم بعد المسافة بينهما لتحقيق الأطماع التركية في المنطقة بإعادة الخلافة العثمانية، وهذا يؤكد أن تركيا دولة غازية ومعتدية بكل ما تعنيه الكلمة".

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