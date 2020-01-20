أصالة تتجاوز أزمة طلاقها وتدعو النجمات لحفل العشاء (صور)

دعت الفنانة السورية أصالة، عدد من النجمات للعشاء في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل بالقاهرة.ونشرت الفنانة فيفي عبده، صورًا من حفل العشاء عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: «انبسط أوي في عشاء إمبارح مع حبايبي أصالة، رجاء الجداوي، سمية الخشاب، وبوسي شلبي وكل البنات الحلوين اللي كانوا موجودين كانت فعلًا ليلة جميلة بحبكم».وتعيش أصالة حالة انتعاشة فنية خلال الوقت الحالي وبعد انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، حيث أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا في القصيم وتبعه حفلًا آخر في القرية العالمية بدبي، وكشفت من خلاله أنها تستعد لمرحلة جديدة في حياتها.وكشفت أصالة مؤخرًا أنها فقدت الكثير من وزنها حيث خسرت 9 كيلو مؤكدة أنها كانت تريد أن تفقد 4 كيلو ولكنها فقدت 5 زيادة عليهم.