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الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسليم 17 عقد تقنين أراضى لمواطنى مطروح

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:05 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
ياسمين شعيب
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سلم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، 17 عقدًا جديدة لتقنين أراضي مباني لواضعي اليد بمركز مرسى مطروح، وفقًا للقانون 144 لسنة 2017، لأصحابهم، بعد التوقيع عليها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين وتقنين أوضاع واضعي اليد بمطروح، ومراعاة البُعد الاجتماعي لهم، تحقيقًا للاستقرار الاجتماعي والنفسي للأهالي.

ووجه محافظ مطروح الشكر إلى المواطنين لاستجابتهم لمبادرة الدولة لاسترداد حق الشعب وسداد الرسوم المقررة لتقنين أوضاعهم، بما يصب في الصالح العام وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم، داعيًا جميع المتقدمين لتقنين أوضاع أراضيهم، وفقًا لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه لإدارة الأملاك بمجالس المدن، لاستكمال إجراءات الملفات الخاصة بطلبات التقنين، بما يصب في الصالح العام وتحقيق الاستقرار لهم، مع العمل على حل وتذليل كل المعوقات وتقديم كل التيسيرات لهم.

كما وجه محافظ مطروح الشكر لمنظومة العمل لتقنين الأراضي بالمحافظة على جهودهم في التعاون مع المواطنين وتيسير الإجراءات من أجل تحقيق الاستقرار لهم، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد للإسراع في تطبيق منظومة تقنين الأراضي طبقًا للقانون 144 لسنة 2017، وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة والجهات المعنية الأخرى مع العمل على حل وتذليل أى معوقات.

وأشار اللواء خالد القشلان، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بمطروح، إلى أن إجمالي عدد العقود التي تم توقيعها حتى الآن 214 عقد تقنين، وجار مراجعة باقي الطلبات المقدمة، ومدى استيفاء الشروط وضوابط التقنين، تمهيدًا لعرضها على المحافظ لتوقيعها وتسليمها لأصحابها.

جاء تسليم عقود التمليك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام المساعد، واللواء خالد القشلان، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة وجهاز التمليك، وحمدي عبيد، مدير عام الأملاك بالمحافظة.
تسليم 17 عقد تقنين أراضى لمواطنى مطروح
تسليم 17 عقد تقنين أراضى لمواطنى مطروح
تسليم 17 عقد تقنين أراضى لمواطنى مطروح
تسليم 17 عقد تقنين أراضى لمواطنى مطروح
تسليم 17 عقد تقنين أراضى لمواطنى مطروح
تسليم 17 عقد تقنين أراضى لمواطنى مطروح
تسليم 17 عقد تقنين أراضى لمواطنى مطروح
تسليم 17 عقد تقنين أراضى لمواطنى مطروح
تسليم 17 عقد تقنين أراضى لمواطنى مطروح
تسليم 17 عقد تقنين أراضى لمواطنى مطروح

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