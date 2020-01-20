7 رسائل لمدبولي فى احتفالية «تعويضات النوبة»

"الوفاء بالوعد.. تسليم التعويضات لأهالي النوبة" تحت مظلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الاحتفالية الكبرى لصرف تعويضات أهالى النوبة، ممّن أضروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ولم يتم تعويضهم، والتي تقام في مدينة أسوان، بحضور عدد من الوزراء، ومستشاري رئيس الجمهورية، ومحافظ أسوان، وعددٍ من كبار المسئولين بالدولة.وتستعرض "الدستور" في تلك السطور أبرز رسائل رئيس مجلس الوزراء خلال الاحتفالية الكبرى لصرف تعويضات أهالي النوبة.(1) يواجه الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من التحديات، وتقديره لمحافظة أسوان التاريخية، وإعزازه لأهلها الكرام.(2) مدينة أسوان مدينة عريقة، تعد عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية، وقبلة السياحة، ومهد الحضارة، والتى تستحوذ على مكانة خاصة فى قلب كل مصرى، فدائمًا ما نتوق إلى زيارتها ولقاء أهلها والتمتع بأجوائها.(3) يؤكد على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بصعيد مصر، ونهجها الجاد في مواجهة مُشكلاته، وزيادة معدلات التنمية في محافظاته.(4) تجسد الاهتمام في إنشاء "هيئة تنمية الصعيد" بالقانون رقم 157 لسنة 2018، وذلك من أجل وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد وكفالة تنفيذها بِمُشاركة أهلها، مع مُراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى.(5) قامت الحكومة بتنفيذ مشروعات التنموية الكبرى بالصعيد في مجالات: الطرق، والكهرباء، والإسكان، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، وغيرها، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب الدولة بهذا الجزء العزيز من أرض مصر الطيبة.(6) أبناء النوبة هم جزء أصيل من نسيج الشعب المصري، الذي تحرص القيادة السياسية على حل مشكلاته من خلال وضع حلول جذرية لها، دون اللجوء إلى المسكنات.(7) بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام المؤتمر الوطني الثاني للشباب بمدينة أسوان، الذي عُقد في يناير عام 2017، قام بحل مشكلة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، ممن لم يسبق تعويضهم.