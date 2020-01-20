نظمي: لن نقبل أن تكون الحوكمة وإعادة الهيكلة على حساب العمال

شدد الدكتور عادل نظمي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، على التمسك بالمكتسبات التي يحصل عليها العمال بموجب القانون والدستور، مؤكدا أنهم لن يقبلوا أن تكون الحوكمة وإعادة هيكلة القلاع الصناعية على حساب العمال، والذين هم شركاء أساسيون في العملية الإنتاجية.وطالب نظمي، خلال الندوة التي نظمها اتحاد عمال مصر اليوم لدراسة التعديلات المطروحة على قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991، بالتوسع في إنشاء شركات القطاع العام لتوفير فرص عمل للشباب.وطالب المشاركون في الندوة، التي حضرها فتحي عبداللطيف نائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية الأسبق، وعبدالقادر العجمي الأمين العام لنقابة الكيماويات الأسبق، بعرض مشروع القانون للمناقشة من أطراف العمل الثلاثة، والخبراء، حتى يصدر القانون محققا لحماية المال العام بالشركات، لتصبح قادرة على سد الفجوة الاستيرادية لبعض المنتجات الصناعية.