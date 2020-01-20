9 دول تدعم المهمة الأوروبية في خليج هرمز

أعلنت الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن فرنسا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال تدعم المهمة الأمنية الأوروبية في خليج هرمز.وكانت البحرية الملكية رافقت سفنا مدنية، بين يوليو ونوفمبر، بعدما صادرت إيران، في يوليو، ناقلة النفط السويدية "ستينا امبيرو" التي ترفع العلم البريطاني.وجاءت هذه الإجراءات بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة جوية في بغداد، وتوعدت طهران بالرد على قتله.وأعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن لندن تستعد لنشر سفن تابعة لسلاح البحرية الملكي لمواكبة السفن التجارية التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، بسبب تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.