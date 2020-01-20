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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تقرير عالمى: تضاعف متوسط سرعات الإنترنت الثابت بمصر

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:08 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
طارق عتمان
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كشفت أحدث التقارير الصادرة عن مؤشر Ookla Speedtest العالمي لقياس متوسط سرعات الإنترنت، عن ارتفاع متوسط سرعة تحميل الإنترنت الثابت في جمهورية مصر العربية لتصل إلى 26.5 ميجابت/ ث بنهاية عام 2019 مقارنة بـ 6.5 ميجابت/ ث في ديسمبر 2018؛ وهو الأمر الذي يوضح تضاعف متوسط سرعات الإنترنت في مصر 4 أضعاف خلال عام 2019؛ وبذلك تكون مصر في المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث تحسن متوسط سرعة الإنترنت الثابت بنسبة 400% خلال عام 2019، كما أشار التقرير إلى تقدم مصر 34 مركزًا مقارنة بشهر نوفمبر 2019.

كما تقدم ترتيب مصر 69 مركزًا لتحتل المركز الـ97 مقارنة بالمركز الـ166 عالميًا في ديسمبر 2018، وتقدم ترتيبها 34 مركزًا لتحتل المركز الـ 6 مقارنة بالمركز الـ 40 على مستوى إفريقيًا في ديسمبر 2018.

ونجحت مصر منذ منتصف 2018 في ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية المعلوماتية بنحو مليار و600 مليون دولار من أجل رفع كفاءة شبكة الإنترنت وإحداث هذا التطور الملحوظ في شبكات الاتصالات، والاعتماد على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال والمتمثلة في تكنولوجيا الألياف الضوئية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية والتي يعد التحول الرقمي أحد أهم أركانها؛ وفي هذا الصدد تم تنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى الجمهورية من خلال تطوير وتوسيع الشبكة الدولية، والشبكة الرئيسية، وشبكات التواصل، وكذلك الشبكة الفقرية، والتوسع بقوة في نشر وحدات التجميع الذكية MSAN، اعتمادًا على كابلات الألياف الضوئية، وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع المستخدمين.

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